Controesodo | le previsioni per sabato 26 e domenica 27

(Di sabato 26 agosto 2023) Per questo fine settimana si prevedono volumi di traffico intensi, collegati ai primi rientri dei vacanzieri, soprattutto nella direzione sud-nord e verso i principali centri urbani. In particolare, il picco dei rientri si concentrerà nella giornata di oggi26 e soprattutto, in quella di domani27. Non si potranno, pertanto, escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti. Il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5t sarà vigente nella giornata didalle ore 08:00 alle ore 16:00 e nella giornata didalle ore 07:00 alle ore 22:00. Come di consueto, le società e gli enti gestori stradali ed autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che lungo le direttrici ...