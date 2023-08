(Di sabato 26 agosto 2023) L’ultimo weekend di agosto sarà caratterizzato dal bollino rosso in coincidenza col rientro dalle vacanze perdi italiani. Anas stima flussi intensi ditra sabato e domenica in particolare verso le regioni del Centro-Nord. Tra le arterie a rischio rallentamenti nelle ore di punta l'A2 Salerno-Reggio Calabria e il Grande Raccordo Anulare di Roma. Restano in vigore le limitazioni per i mezzi pesanti

Quarto e ultimo fine settimana di agosto da bollino rosso all'insegna del ritorno a casa dalle vacanze. Si prevede traffico intenso verso le regioni del Centro - Nord. In particolare, Anas (Società ...Sarà un altro fine settimana complicato lungo le strade italiane per l'attesodell'ultimo fine settimana di agosto. Come informa l'Anas sono11 milioni di transiti fra sabato 26 e domenica 27 agosto. Tra le strade nelle quali si prevede il maggior afflusso ...Nel secondo fine settimana di, sono previsti circa 183mila transiti domani, giornata ...rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari (16mila veicolia ...

Controesodo, attesi 11 milioni di veicoli. Le previsioni del traffico sulle autostrade Sky Tg24

Il vero boom, quello del quale troppo spesso i messinesi sono rimasti prigionieri in casa propria negli anni passati, non c’è stato. O almeno non ancora. Il ...Nel terzo fine settimana di agosto, sabato 19 e domenica 20, il personale Anas è intervenuto per 564 soccorsi meccanici e 113 incidenti. Nelle aree circostanti le strade di competenza si sono ...