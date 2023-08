Contante addio Moneta virtuale | guerra reale

Leggi su panorama

(Di sabato 26 agosto 2023) In Italia il 40 per cento dei pagamenti è elettronico: ecco che i grandi gruppi si battono per gli allettanti margini di sviluppo del settore. E in autunno scatterà l’ora dell’euro digitale... Il problema delè uno solo: non ci si guadagna sopra e quando passa di mano non ha bisogno di intermediari. Per questo deve sparire. Con tre scuse: la lotta all’evasione fiscale, al riciclaggio e alla violazione delle sanzioni internazionali, tre fenomeni che alle banconote consegnano giusto le briciole perché i grandi traffici si servono di fatture false, bonifici e triangolazioni, tutte digitali. Ma anche il progresso parla digitale, non c’è dubbio. In Italia, nel 2022, il 40 per cento dei consumi è passato per Pos e pagamenti online. Un mercato con ampi margini di crescita, come testimonia la battaglia in corso tra i big del mercato, come la francese Worldline, gli ...