Conferenza stampa Ranieri | «Inter? Sappiamo a cosa andiamo incontro»

(Di sabato 26 agosto 2023), le dichiarazioni del tecnico del Cagliari alla vigilia del match di campionato con l’Claudio, tecnico del Cagliari, ha così parlato alla vigilia del match contro l’– «Affrontiamo una squadra finalista di Champions, vanno alla ricerca della seconda stella, bel banco di prova e difficile, lo affronteremo e siamo pronti aandremo» TATTICA – «Ogni allenatore studia gli avversari e cerca di far giocare i suoi nel proprio modo, bloccando gli avversari.ci aspetta, l’ha perso solo due delle ultime quattordici» LAUTARO – «Da loro ci stanno tanti campioni, potremo anche giocare bene ma loro ...

Il murciano ha indossato, durante lae le varie interviste con le tv, una t - shirt con l'immagine di Michael Jordan e un cappellino con il logo del suo famoso salto, a cui Ben ...TAYLOR FRITZ "Sono passati vent'anni dall'ultimo titolo Slam di un americano (Andy Roddick, ndr) e come potremmo dimenticarcelo Ce lo ricordate da anni, in ogni. Cosa posso dire ...... sia chiaro) e le sue parole dai toni assolutamente conciliatori e distesi inper il Media Day di venerdì . E così l'amarezza per l'esclusione dell'anno scorso a causa del suo ...

Juventus-Bologna: la conferenza stampa di Allegri Fantacalcio ®

L’esito è stato comunicato nel corso di una conferenza stampa, che si è svolta oggi (25 agosto) in Comune a Livorno, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: "Oggi a Livorno ...Nik Melli ha festeggiato contro l'Angola le 110 presenze con la maglia della Nazionale, e oggi in conferenza stampa ha riassunto le soddisfazioni di ieri e l'impegno di domani nella seconda partita ...