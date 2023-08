Conferenza stampa Gilardino | «Lazio? Voglio la prestazione Su Malinovskyi…»

(Di sabato 26 agosto 2023), l’allenatore del Genoa parla alla vigilia del match di campionato contro laIl tecnico del Genoa Albertoha così analizzato la sfida di domani contro la– «Lanon sta a me descriverla. E’ una squadra forte, Sarri invece è un maestro. Tanti punti a loro favore, hanno calciatori di qualità. Un attaccante con caratteristiche importanti come Immobile, una formazione codificata per il tecnico. Negli anni ha dato solidità al gruppo e dato un’idea ben precisa. Noi ci siamo preparati per fare una gara, sappiamo cosa andremo ad incontrare. Ai ragazzi ho chiesto una reazione che dovrà esserci, per loro mi butterei nel fuoco. Mi auguro che loro facciano lo stesso, vogliamo fare la ...

Gilardino, l'allenatore del Genoa parla alla vigilia del match di campionato contro la Lazio Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha così analizzato la sfida di domani contro la ...L'allenatore bianconero parlerà alle 14 nelladella vigilia per presentare la sfida contro i rossoblù ...Commenta per primo Intervenuto in, Roberto D'Aversa , tecnico del Lecce , ha parlato così prima della sfida contro la Fiorentina : 'I viola sono forti, lavorano molto uomo su uomo. Giocheremo contro la Fiorentina di ...

Ascoli Calcio, Pulcinelli: “Dopo chiusura campagna acquisti farò una conferenza stampa per chiarire ogni aspetto” picenotime.it

Domenico Berardi salterà anche la seconda di campionato contro il Napoli. La conferma è arrivata dal tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi che in conferenza stampa si è così espresso sul capitano ...La sfida di domani del Maradona avrà un campione in meno. Il mister ha fatto annunciato l’assenza del giocatore in Napoli-Sassuolo.