Con Gabri Veiga i sauditi hanno dimostrato di saper giocare alle trattative come gli europei

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 agosto 2023) Nel mondo reale dellel’affareera tramontato già da qualche giorno, più o meno da quando è caduta l’ipotesi che Zielinski andasse in Arabia Saudita. La versione meno europea della trattativa descrive i due passaggi molto intrecciati e non soltanto per interesse di De Laurentiis. È stato l’ennesimo rialzo per il polacco da parte del Napoli a irritare e ad accendere la lampadina ai. Che qualcuno si ostina a voler considerarei nababbi stupidi buoni solo a sperperare denaro,se dietro non ci fosse un progetto geo-politico che comincia a essere più che evidente. Ilele sanno condurre. Basta vederesi è concluso l’affare: non ...