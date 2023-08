Comandante | il teaser trailer del film con Pierfrancesco Favino

(Di sabato 26 agosto 2023)è il protagonista di, il nuovodi Edoardo De Angelis, in concorso al festival di Venezia: ecco ilTra iitaliani più attesi di questa stagione, che aprirà il concorso della prossima festival di Venezia, c’è, il nuovodi Edoardo De Angelis con protagonista. L’attore romano sfoggia un altro dei suoi impeccabili accenti, e nel cast ci sono anche Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh e una delle più brave attrici italiane del momento, Silvia D’Amico. Le musiche sono di Robert Del Naja, famoso membro dei Massive Attack (spesso indicato quale vera identità dell’anonimo Banksy). A scrivere la sceneggiatura di ...

