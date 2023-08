Colpo alla camorra | blitz polizia | in manette pericoloso latitante

(Di sabato 26 agosto 2023) Importantequello effettuato dai poliziotti: gli stessi che hanno arrestato unDa mesi non si avevano più sue notizie. Tanto è vero che aveva fatto perdere completamente le sue tracce. Non solo: il 2 dicembre dello scorso anno aveva era riuscito a sfuggire durante unda parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. Adesso, però, la “fuga” delè finita visto che è stato arrestato dai poliziotti.(Ansa Foto) Notizie.comLa Squadra Mobile della città salernitana, con il prezioso aiuto da parte dei militari dell’arma di Nocera Inferiore e della Guardia di Finanza di Cava de’ Tirreni, è riuscita a catturare ilcamorrista. Si tratta di Vincenzo Confessore, ...

Gerarchie da scalare Numerimano dunque Lawson si preannuncia come un prospetto molto ... Lawson non arriva da una sequenza di trionfi 'al primo' paragonabile a quella dei talenti citati, ma ...il primorisulta sparato in bocca (trattamento che, negli ambienti criminali, si riserva a ... Un po' di pazienza: arrivatefine di queste righe e lo capirete. 3. Un salto indietro di qualche ...Undi sonnoguida. Oppure un incidente causato dalla scarsa manutenzione del verde. Matteo Anatolij Orlandi , il 19enne che giovedì mattina ha perso la vita su via Cristoforo Colombo , ...

Coda alla Cremonese, il doppio colpo del Palermo e... È esploso il mercato della Serie B La Gazzetta dello Sport

ROMA (ITALPRESS) – La terza Roma di Josè Mourinho – impegnata domani sera (alle 20.45) al Bentegodi contro il Verona – non è ancora completata. Lo ha annunciato il tecnico portoghese… Leggi ...Tifosi della Roma in estasi e impazienti di avere notizie su Romelu Lukaku, tifosi laziali divisi fra chi è preoccupato e fra chi pensa alla squadra. Le reazioni social su quello che può essere l'affa ...