Clima | attivisti di Ultima generazione bloccano il traffico sull’Adriatica in Puglia | “Il caldo estremo ci sta uccidendo”

(Di sabato 26 agosto 2023) “Ilci sta letteralmente: vittime tra persone fragili e lavoratori costretti a stare 10 ore sotto il sole o in fabbrica a 34 gradi. E in tutto questo il governo è troppo impegnato a sovvenzionare le aziende del fossile”. Questo il messaggio con cuiaccompagna il video dell’azione compiuta sabato mattina in, dove un gruppo di manifestanti ha bloccato la Statale Adriatica a Mola di Bari. La strada è rimasta bloccata nei due sensi per 15 minuti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...l'opera fa parte di una campagna per convincere le donne a non avere figli per proteggere il. ... fondato alla fine del 2018 dalla musicista britannica Blythe Pepino e i cui, per ......, avvenuto in occasione della Giornata dell'Ambiente, ispirato dal progetto Earth4All , un possibile piano per salvare il nostro Pianeta. Economisti, climatologi, sociologi e giovani...... attratti da unpiù caldo, da una nuova esperienza di vita o per avvicinarsi ai propri figli ... Ambiente Le destre europee attaccano le politiche green, glisi devono preparare Edoardo ...

Clima, attivisti di Ultima generazione bloccano il traffico sull’Adriatica in Puglia: “Il caldo… Il Fatto Quotidiano

Circa una decina di persone hanno partecipato al sit-in sulla strada del controesodo, sgomberato poi dalla polizia e dalla GdF ...Elon Musk in persona ha chiesto di cambiare il modo in cui una news viene visualizzata nei post. L’utente vedrà solo l’immagine cliccabile, invece del titolo e del testo associato. L’obiettivo… Leggi ...