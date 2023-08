Clermont vs Metz – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 26 agosto 2023) Ile ilcercheranno entrambi di ottenere i loro primi massimi della campagna di Ligue 1 2023-24 quando si incontreranno allo Stade Gabriel Montpied domenica 27 agosto pomeriggio. I padroni di casa sono in fondo alla classifica di inizio stagione, avendo perso le ultime due partite, mentre ilè in bilico sulla zona retrocessione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreInsieme a Nantes e Lione, ilè l’unica squadra della Ligue 1 a non aver ancora raccolto un punto nella nuova stagione, avendo subito una serie di sconfitte all’inizio del campionato. L’ultima volta ilha ...