Si tratta di Chalobah del Chelsea, guarda caso obiettivo pure di Marotta e di Ausilio, prima di scegliere definitivamente. La trattativa è già scattata, ma è comunque complicata: dunque ...Lukaku, ilvoltafaccia che ha mandato in confusione l'Inter sul mercato Onana se ne è ... Inter, permanca il via libera: "Fuori per malattia", le voci dal BayernLa fiducia per una permanenza di Schuurs aumenta di ora in ora ma in caso di unaddio, il ... l'Inter che vuolema il Bayern non ha ancora dato il via libera, il Torino che teme per il ...

Clamoroso, Pavard si ribella al Bayern: per l'Inter si rifiuta di allenarsi Corriere dello Sport

MILANO - L’Inter confida che lunedì, finalmente, Pavard possa sbarcare a Milano. La fiducia è frutto di un confronto con il Bayern, avvenuto ieri pomeriggio, dopo che le dichiarazioni di Tuchel, in co ...L’Inter si avvicina sempre di più a Benjamin Pavard: il Bayern Monaco sta pensando a un sostituto ... L’allenatore piacentino aspetta con ansia un grande rinforzo in difesa e, a meno di clamorose ...