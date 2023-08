si è calato nel ruolo da protagonista allenandosi con il fisico Kip Thorne per memorizzare alcune pesanti equazioni e studiando i concetti chiave del progetto Manhattan, fissando l'...... scene inedite e interviste al regista Nolan, alla produttrice Emma Thomas e agli attori, tra cui naturalmente il protagonista, il quale impersona il fisico americano messo a titolo. ...Oltre che con Nolan, Pugh ha poi avuto l'opportunità di dividere il set con un cast all star , formato da, Emily Blunt , Robert Downey Jr. , Matt Damon , Benny Safdie, Josh Hartnett, ...

Cillian Murphy, da inquieto Peaky Blinders a tormentato Oppenheimer TGCOM

L'attore al cinema con l'ultimo film di Nolan, primo da protagonista a Hollywood. Un ruolo che è l'ultimo tassello in ordine di tempo di una carriera di notevoli interpretazioni ...È uscito il video che mostra il behind the scene della pellicola di Nolan da poco arrivata anche nei cinema italiani. Universal Pictures ha condiviso il dietro le quinte che mostra backstage ufficiale ...