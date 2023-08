Ciclismo | Mondiali pista juniores 2023 | Giaimi e Sierra portano a casa due argenti

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) Due medaglie per l’Italia aisuche si stanno svolgendo a Cali, in Colombia. Li conquistano Lucanell’inseguimento individuale e Juan Davidnella corsa a punti, portando così a sette le medaglie finora conquistate dal nostro Paese nella manifestazione. In particolare,, già detentore del record mondiale di categoria (ottenuto ad Anadia un mese fa), e già migliore di tutti in fase di qualificazione, viene rimontato dal britannico Matthew Brennan che vince in 3’07?092, che diventa il nuovo miglior crono a livello globale, con primato abbassato anche dall’italiano in virtù del proprio 3’07?247. Decimo Etienne Grimod in 3’13?407. Vuelta a España, tappa di oggi Barcellona-Barcellona: orari, percorso, tv, favoriti. Jumbo per ...