Cibo | Orlando | ' Fdi difende stupidaggine Lollobrigida | da destra no lotta a povertà'

(Di sabato 26 agosto 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Parliamo seriamente: la cosa detta sull'alimentazione dei poveri dal ministroè una. Molti studi indicano come l'aspettativa di vita sia legata al reddito. Tra le ragioni per le quali i poveri vivono meno dei ricchi c'è l'alimentazione e la sua qualità che si riflette su molte patologie". Così Andreadel Pd in un post su Fb. "Al netto di chi vive nelle aree interne a vocazione agricola, la stragrande maggioranza dei poveri non pratica il chilometro zero, acquista nei discount, mangiadi qualità scadente, non su rivolge a dietologi. Sarebbe solo unaestiva da far dimenticare rapidamente. E invece gran parte dello stato maggiore di Fratelli d'Italia, persino un ministro e la seconda carica dello Stato, si sono prodotti in ...

'Ecco perché hanno tolto il reddito di cittadinanza - ha ironizzato il deputato Andrea- Bisogna fare qualcosa per i ricchi che, poveretti, mangiano male'. Gli ha fatto eco Gianni Cuperlo: '...... non essendo evidentemente mai andate prima in vacanza non dico in costiera amalfitana, ma anche solo in posti meno orrendi di, in posti in cui non arrivi prendendo un taxi dall'aeroporto. Le ...Lo scrive sui social il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea

Cibo: Orlando, 'La Russa approfondisce, poveri mangiano pasta alla norma...' La Gazzetta del Mezzogiorno

Così Andrea Orlando del Pd in un post su Fb. “Al netto di chi vive nelle aree interne a vocazione agricola, la stragrande maggioranza dei poveri non pratica il chilometro zero, acquista nei discount, ...Prendere una frase di un lungo e complesso ragionamento. Decontestualizzarla scientemente, per ridicolizzare l'avversario, per modificare il ...