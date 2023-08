Choc a Bolzano | la violenza dei bambini sul riccio | Usato come un pallone

(Di sabato 26 agosto 2023) Il piccoloè stato salvato in tempo da un passante che lo ha portato in una clinica veterinaria. Dopo le cure, l'animale si è quasi del tutto ripreso e sarà rimesso in libertà

... in provincia di. Poco prima delle 20 c'è stato un violento scontro tra una moto e un ... Solo ferite lievi invece per l'uomo al volante del furgone, trasportato in stato diall'ospedale di ...... non possono esserci dubbi perché dopo un avviocon il cambio in panchina, la formazione diha centrato addirittura la semifinale playoff: eliminata dal Bari. Si riparte forse con le ...... visto che gli effetti di questieconomici hanno aumentato il divario tra poveri e ricchi. ... con 31.984 euro (+3 per cento) e al terzo posto le residenti a, con 31.483 euro (+5 per cento).

Choc a Bolzano, la violenza dei bambini sul riccio: "Usato come un ... ilGiornale.it

Un cucciolo di riccio a Bolzano è stato ridotto in fin di vita da un gruppo di bambini che lo usavano come pallone da calcio, come sta oggi ...La vittima è un turista tedesco di 69 anni precipitato per un centinaio di metri dalla ferrata Lampskopf sotto gli occhi della figlia ventenne ...