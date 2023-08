Che fine ha fatto Evghenij Prigozhin? Gli scenari di Quintavalle

Leggi su formiche

(Di sabato 26 agosto 2023) Hanno ammazzato Pablo, ma Pablo è vivo, cantava Francesco De Gregori., il mercenario golpista proprietario della Pmc Wagner è ufficialmente morto, ma la notizia, come commentò lui stesso in occasione di un analogo incidente aereo che lo coinvolse, potrebbe essere esagerata. Come sempre, quando si ha a che fare con gli affari interni russi, molte cose non tornano. Davveroera così ingenuo da pensare di poter circolare in Russia dopo il fallito golpe, e da viaggiare nello stesso aereo con tutto il suo stato maggiore? Il primo a sollevare dubbi è stato Aleksei Venediktov di Radio Ekho. Si tratta più o meno dell’unica voce libera ancora in circolazione. Venediktov ha segnalato poi un Ilyshin-72 atterrato all’aeroporto bielorusso Machulishchi speculando che trasportasse la leadership del gruppo Wagner. A ...