...studi delladi Mestre (Venezia). Nell'ultimo decennio sono state Vercelli e Teramo le province che, entrambe con il - 27,2%, hanno registrato la variazione negativa più elevata d'. Seguono ...

Cgia, in Italia in 10 anni 'persi' 325mila artigiani Agenzia ANSA

Continua a diminuire il numero degli artigiani presenti in Italia, che dal 2012 sono scesi di quasi 325mila unità (-17,4%); in questi ultimi 10 anni solo nel 2021 la platea complessiva è aumentata, se ...Roma, 26 ago. (askanews) - Continua a diminuire il numero degli artigiani presenti in Italia. Dal 2012 sono scesi di quasi 325 mila unità (-17,4 ...