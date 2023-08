Cgia | fuga dall' artigianato | - 325 000 attività dal 2012

(Di sabato 26 agosto 2023) Continua a diminuire il numero degli artigiani presenti in Italia. Dalsono scesi di quasi 325 mila unità ( - 17,4 per cento) e in questi ultimi 10 anni solo nel 2021 la platea complessiva è ...

E' quanto energe da un'analisi condotta dall'Ufficio studi della. Sono ormai ridotte al lumicino le botteghe artigiane che ospitano calzolai, corniciai, fabbri, falegnami, fotografi, lavasecco, ...L'analisi è stata condotta dall'Ufficio studi della. Senza botteghe si estinguono le imprese familiari Girando per le nostre città e i paesi di provincia sono ormai in via di estinzione ...La Fondazione Leone Moressa, istituto di ricerca creato e sostenuto dalladi Mestre, ha ... In forte calo nel 2022 anche l'Ucraina, a causa della guerra e delladi quasi 5 milioni di profughi. ...

Roma, 26 ago. (askanews) - Continua a diminuire il numero degli artigiani presenti in Italia. Dal 2012 sono scesi di quasi 325 mila unità (-17,4 ...Bangladesh, Pakistan e Filippine i maggiori fruitori. Nella nostra provincia incremento del 31,9 pe cento dal 2017 al 2022 ...