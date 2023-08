CdS – Mancini verso l’Arabia Saudita | c’è la data dell’annuncio

Leggi su justcalcio

2023-08-26 18:16:04 Fioccano commenti e discussioni a causa dell'ultima news del Corriere dello Sport: ROMA – I colloqui sono iniziati ieri e l'offerta è di quelle importanti.vuole Roberto(58) come commissario tecnico della propria nazionale e gli ha messo sul piatto un'offerta da 20 milioni a stagione. In totale 50 per due anni e mezzo, praticamente fino al Mondiale di Canada, Messico e Stati Uniti del 2026, competizione alla quale i sauditi sperano di qualificarsi così come successo in Qatar. La federcalcio locale è ottimista: se tutto andrà come si aspettano, tra martedì e mercoledì potrebbero anche ufficializzare l'accordo con l'ex ct dell'Italia, dimessosi il 13 agosto. In questi giorni di trattative sono in ballo anche i nomi dei componenti dello staff che seguiranno il Mancio in Arabia, molti dei ...