Caso Vannacci | minacce a libraia che non vuole vendere il libro

(Di sabato 26 agosto 2023) A giudicare sul contenuto deldel generale di Divisione Robertoci aveva pensato lo Stato Maggiore dell’Esercito, in condivisione con il ministro della Difesa Guido Crosetto. Le reazioni al provvedimento di messa a disposizione del militare e ai contenuti delIl mondo al contrario non si sono fatte attendere ed ancora infuocano L'articolo proviene da Il Difforme.

Leggi Anche La lezione di Mattarella ae ai suoi seguaci: 'La Costituzione nasce per ... 'Faremo le valutazioni del- aggiunge - scegliendo a chi devolvere eventuali risarcimenti . Non so ...Ma il nuovolo solleva l'Usigrai a poche ore dall'intervista al generale Vannucci. "Dal Tg1 " ... L'intervista, anzi la dichiarazione del generaleal primo telegiornale del paese, nella ...... dopo il suo chiarissimo intervento a Rimini, viene pure criticato dal generale, che dice ... producono aggressioni, stupri (anche blasonati, vedi ilLa Russa, in corso d'indagine), ...

Caso Vannacci, nasce il movimento “Mondo al contrario” ispirato al libro omofobo, sessista e razzista del gen… La Stampa

Minacce e insulti, con commenti offensivi anche sulla sua pagina social, sono arrivati a Clara Abatangelo, la titolare della libreria “Ubik” di Castelfranco Veneto (Treviso) che aveva esposto in vetri ...La titolare di 61 anni della libreria Ubik ha denunciato di ricevere insulti e minacce sia in negozio sia online dopo aver esposto il cartello “non chiedeteci il libro di Vannacci” ...