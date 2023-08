Caso Rubiales | la Fifa sospende per 90 giorni il presidente della Federcalcio spagnola per il bacio a Hermoso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) Il comitato disciplinareha sospeso il, Luis, per 90. Dopo il “non mi dimetto, non mi dimetto, non mi dimetto” pronunciato venerdì, ecco arrivare il primo provvedimento ufficiale, in attesa che arrivi a un esito definitivo il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti nella giornata di giovedì da partestessa. Nel frattempo, anche il governo di Madrid ha avviato la procedura per rimuoveredal suo incarico. Ilè al centro delle polemiche ormai da una settimana, dopo aver baciato in bocca forzatamente e senza consenso la calciatrice ...