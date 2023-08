Caso Rubiales | la FIFA lo sospende per 90 giorni! Tutti i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 agosto 2023), il Comitato disciplinare dellail numero uno della Federcalcio spagnola:Il Comitato disciplinare dellaconferma una sospensione di 90 giorni per Luis, il presidente della Federcalcio spagnola per il. Uno stop “da tutte le attività legate al calcio a livello nazionale e internazionale” a partire da oggi sabato 26 agosto. Decisione arrivata grazie all’uso dell’articolo 51 del Codice disciplinare, che prevede che il presidente del Comitato disciplinare possa decidere in maniera preventiva provvedimenti temporanei della durata massima di 90 giorni qualora siano necessari per «mantenere la disciplina sportiva o evitare danno irreparabile, o per ragioni di salute o ...