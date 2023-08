Caso Rubiales | i giocatori del Cadice scendono in campo con lo striscione «Siamo tutti Jenni» – Il video

(Di sabato 26 agosto 2023) Nel giorno delle sospensioni forzate del presidente della Federcalcio spagnola, Luis, per il bacio rubato alla giocatriceHemoroso idella Liga, la serie spagnola della Serie A,in. Quelli del, prima della partita contro l’Almeria, portando unoa sostegno diHermoso con sopra scritto: «», mentre gli spalti in tanti hanno gridato «, dimettiti». Si tratta della prima squadra di calcio maschile ad assumere questa scelta pubblica, nel, contro il Presidente della Federcalcio sospeso oggi dalla Fifa. August 26, 2023 (in copertina screeshot @pallonatefaccia) Leggi anche: ...

È arrivata ufficialmente la decisione: Luis Rubiales è stato sospeso dalla presidenza della federazione calcistica spagnola ...Lo staff tecnico della nazionale spagnola vincitrice della Coppa del Mondo femminile, a eccezione dell’allenatore Jorge Vilda, si è ...