Caso Rubiales | cosa minaccia la Federcalcio spagnola

Leggi su iltempo

(Di sabato 26 agosto 2023) In Spagna si inasprisce lo scontro sulle mancate dimissioni del presidente della, Luis, per il bacio sulle labbra alla calciatrice Jenni Hermoso. Dopo che le giocatrici della Roja hannoto di non scendere più in campo se non ci sarà un avvicendamento ai vertici della Rfef, la Federazione ha contrattaccato. In un comunicato ha replicato alle parole di Hermoso che ha negato che il bacio fosse consensuale, come affermato da, preannunciando «tutte le cause legali che saranno necessarie a difesa dell'onorabilità del presidente». In una nota corredata da un video della premiazione dopo la finale dei mondiali femminili vinta dalle Furie Rosse a Sydney il 20 agosto, si analizzano le varie sequenze della premiazione, compreso il fatto che Hermoso abbraccia ...