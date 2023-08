Caso Hermoso | la fidanzata di Isco minacciata per averla supportata

(Di sabato 26 agosto 2023) La compagna di, Sara Salamo, sarebbe stata vittima di minacce per aver condiviso sul proprio profilo Twitter un messaggio in supporto di Jenni: “Siamo con te. Non un passo indietro. Per fortuna è tutto registrato. Se non fosse stato così, sarei sembrata ‘isterica’, ‘esagerata’. Stiamo facendo la differenza. Un mondo meno abusivo ed egualitario è possibile“. La donna è stata poidi morte e violenza sui social, bufera a cui lei ha risposto contattando la polizia postale. SportFace.

... tutto quello che è successo dopo il bacio estorto alla nazionale spagnolaè uno dei tanti ... Anche ilMason Greenwood fa scuola in questo senso. Fino all'ultimo momento, nonostante le ...... che dopo essersi scusato pubblicamente per il bacio sulla bocca dato a Jennifer, ha poi ... più recentemente un presuntodi corruzione per la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita, che lo ....... Il deferimento di Rubiales, secondo il Consiglio superiore dello Sport, rientra nella casistica delle infrazioni "molto gravi" per le quali è prevista la sospensione cautelare. Ilè ...

Hermoso e il bacio di Rubiales: "Non fu consensuale, mi sono sentita aggredita" Sky Sport

Potrebbe essere arrivata la parola fine sul caso Rubiales. La Fifa ha infatti deciso di sospendere per 90 giorni il presidente della Federazione spagnola dopo l'ondata di polemiche scantetesi ...La Fifa he deciso di sospendere Luis Rubiales dal suo ruolo come presidente della federcalcio iberica. La decisione arriva dopo il procedimento disciplinare aperto a suo carico a seguito del ...