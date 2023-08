Caso bacio Rubiales | staff tecnico Spagna si dimette

(Di sabato 26 agosto 2023) Lasciano tutti, tranne il ct Vilda Lodellavincitrice della Coppa del Mondo femminile, ad eccezione dell’allenatore Jorge Vilda, si è dimesso in massa in segno di solidarietà con la giocatrice Jenni Hermoso, baciata sulla bocca durante la premiazione, senza il suo consenso, dal presidente della Federcalcio spagnola, Luis. “I sottoscritti esprimono la loro più forte e categorica condanna per il comportamento tenuto da Luiscon Jennifer Hermoso”, si legge in un comunicato del gruppo sul social X. Il presidente della Federcalcio, hanno aggiunto i membri dellodella nazionale, “ha raccontato una versione dei fatti che non riflette in alcun modo i sentimenti di Jenni Hermoso, la quale ha espressamente dichiarato di essersi sentita ‘vittima di ...

... si è rifiutato di dimettersi nonostante le pressioni e ha accusato Hermoso di aver mentito nel sostenere che ilnon fosse consensuale. Oggi è stato sospeso provvisoriamente per 90 giorni dalla ...Spagna, la Fifa sospende il presidente Federcalcio Rubiales per il 'non consensuale' Il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales potrebbe avere i giorni contati per il 'Hermoso'. Oggi infatti la Fifa lo ha sospeso da presidente della federazione ...Sospensione per almeno 90 giorni per il presidente spagnolo Rubales Ha presentato le dimissioni la maggioranza dello staff della nazionale femminile di calcio spagnola, in seguito aldel...

Il caso del bacio sulla bocca: la Fifa sospende il presidente della Federazione spagnola Rubiales RaiNews

(LaPresse) La Fifa ha sospeso per 90 giorni il presidente della federcalcio spagnola Rubiales dopo il bacio, senza consenso, alla ...(Adnkronos) – Lo staff tecnico della Spagna vincitrice della Coppa del Mondo femminile, ad eccezione dell’allenatore Jorge Vilda, si è dimesso in massa in segno di solidarietà con la giocatrice Jenni ...