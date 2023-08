Cartelli sessisti alla festa in discoteca a Firenze | la direzione | Siamo fortemente dispiaciuti

(Di sabato 26 agosto 2023) Cartelloni con frasi equivoche sono apparsi durante un evento al Blanco Beach Bar. La frase "O me la dai o me la prendo" si riferisce a un meme diventato virale

“Cartelli sessisti” alla festa in discoteca a Firenze, la direzione ... LA NAZIONE

