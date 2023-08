(Di sabato 26 agosto 2023) CEGLIE MESSAPICA (BRINDISI) (ITALPRESS) – “Il prezzo che c’è in Italia, depurato dalle, è il più basso d’Europa”. Lo ha detto Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenuto in collegamento durante ‘La Piazza – Il Bene Comunè, la kermesse di ‘affaritalianì organizzata a Ceglie Messapica (Brindisi). Il ministro, però, ha spiegato che “leper rendere strutturali idel”. E, in merito,ha criticato la mossa di Draghi di un anno fa: “Ilo di 25 centesimi allefatto da Draghi è costato un miliardo di euro ai contribuenti. Se lo dovessimo fare oggi, questo costerebbe diversi miliardi agli italiani”. Parlando infine del decreto trasparenza di ...

Caro benzina, Urso “Accise servono per i tagli del cuneo fiscale” Qui News Valdera

