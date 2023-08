Carcere | detenuto si trafigge il braccio con un coltello

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiContinuano gli Eventi Critici nelle carceri irpine: a darne la notizia è il Segretario Regionale OSAPP Campania, Vincenzo PALMIERI (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria). Ieri, 25 agosto 2023, una giornata da dimenticare, per la sua complessità, nella Casa Circondariale di Ariano Irpino: l’assegnazione di unaggressivo di vecchia conoscenza, protagonista anche di rivolte, ingestibile sotto tutti i profili per un istituto come Ariano. Appena trasferito, opponendosi alla sua ubicazione nell’area detentiva, si è procurato un taglio all’avamcon unartigianale occultato in bocca, rischiando di morire. Probabilmente si era opposto anche ad essere perquisito dalla scorta traducente. Grazie all’ispettore di sorveglianza generale e all’esiguo personale in servizio, si è ...