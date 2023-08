Caravaggio | a settembre il cantiere per la nuova caserma dei Carabinieri

(Di sabato 26 agosto 2023). Verrà aperto il primoilper la costruzione, lungo l’ex statale 11, delladeidi, competente anche per i territori di Arzago, Misano, Calvenzano, Mozzanica e Fornovo. La data è stata comunicata mercoledì (23 agosto) durante l’incontro tra i sindaci di tutti i Comuni coinvolti nella divisione dei costi dell’intervento. La Cividini di Dalmine – ditta che si è aggiudicata l’importante appalto – comincerà i lavori poco dopo la consegna del. Intanto, l’amministrazione comunale sta valutando a quali imprese affidare l’installazione degli impianti, dei serramenti e degli ascensori. Ladovrebbe essere operativa già entro l’estate 2025. ...

Caserma dei carabinieri a Caravaggio, lavori a settembre: «Insieme ci siamo riusciti» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

