Capello | «La combine con la Polonia nel 74? Sentii qualche voce nello spogliatoio»

(Di sabato 26 agosto 2023) Nell’intervista a Walter Veltroni, Fabioparla anche della Nazionale del 1974. Squadra fortissima che uscì ai gironi eliminata dae Argentina. «Quella era una squadra che veniva da undici risultati utili consecutivi, avevamo battuto Brasile, Inghilterra. Eravamo tra i favoriti. Ma quando a Coverciano diedero i numeri delle magliegiocatore si infuriò dicendo “Ma allora la formazione è già decisa!” e lì iniziarono le divisioni. La cosa più grave è che si crearono dei gruppi: Chinaglia e Juliano con i giocatori delle squadre del centro sud contro quelli del centro nord. Sembra assurdo, ma fu così. Non eravamo squadra, lo eravamo stati fino a quel maledetto giorno poi ci siamo sfarinati. Tanto che durante la prima partita Chinaglia mandò a quel paese Valcareggi e il ritiro si trasformò in un inferno, eravamo ...

Fabio Capello: «Amo insegnare calcio, e lo devo a Rivera. Nel ‘74 con la Polonia sentii voci di combine» Corriere della Sera

L’allenatore: «Da giocatore finii la carriera con le ginocchia maciullate. Quando allenavo in Cina stavo in campo con sei interpreti. Nel 2016 rifiutai la panchina della Nazionale, non mi sentivo pron ...