Canoa velocità | Mondiali Duisburg 2023 | Carlo Tacchini e Gabriele Casadei in finale nel C2 500 | carta olimpica ad un passo

(Di sabato 26 agosto 2023) Penultima giornata di gare a, in Germania, per idie para: l’Italia continua la ricerca dei pass olimpici e paralimpici nelle specialità inserite nel programma dei Giochi di Parigi 2024. Nella sessione pomeridiana si disputano le ultime semifinali die para: l’Italia vede passare inA quattro delle otto barche in gara. Nelle specialità olimpiche avanza all’ultimo atto nel C2 500 e si porta ad un soffio dal pass per Parigi 2024 l’equipaggio dei campioni d’Europa. Nelle specialità paralimpiche va inA nel KL3 200 Amanda Embriaco, che lotterà per il pass ...

Si chiude un'altra intensa giornata ai Mondiali didi Duisburg 2023. Si infrange in semifinale il sogno di conquistare una carta olimpica nel K4 500 maschile. L'equipaggio formata da Manfredi Rizza (Aeronautica Militare), Alessandro ...Non un buon pomeriggio per l'Italia ai Mondiali didi Duisburg, in Germania: tutti gli azzurri impegnati nelle semifinali, infatti, non riescono a qualificarsi per le finali A delle rispettive specialità. Nel K1 femminile sulla distanza ...Si sono aperti oggi in Germania i Mondiali 2023 die l'Italia ha già conquistato importanti risultati. Sono infatti sei gli equipaggi tricolore ad aver raggiunto la semifinale a caccia dei pass olimpici e paralimpici per i Giochi di ...