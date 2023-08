Canoa velocità | Craciun-Santini campioni del mondo del C2 1000 metri non olimpico!

(Di sabato 26 agosto 2023) Seconda giornata di finali a Duisburg, in Germania, per i Mondiali 2023 die para: l’Italia, dopo le due medaglie giunte dalla para, coglie il primo oro nella, seppur in una specialità che a Parigi non sarà olimpica: il C2maschile di Nicolaee Daniele, Mondiali Duisburg 2023: settimo nel C1 200 Mattia Alfonsi, nono nel K1 500 Tommaso FreschiVELOCITA’ SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel K1maschile Samuele Burgo (Fiamme Gialle) è secondo in Finale B in 3.31.868 e si piazza 11° assoluto. Titolo al lusitano Fernando Pimenta in 3.27.712 davanti al magiaro Adam Varga ed al tedesco Jakub ...

Si chiude un'altra intensa giornata ai Mondiali didi Duisburg 2023. Si infrange in semifinale il sogno di conquistare una carta olimpica nel K4 500 maschile. L'equipaggio formata da Manfredi Rizza (Aeronautica Militare), Alessandro ...Non un buon pomeriggio per l'Italia ai Mondiali didi Duisburg, in Germania: tutti gli azzurri impegnati nelle semifinali, infatti, non riescono a qualificarsi per le finali A delle rispettive specialità. Nel K1 femminile sulla distanza ...Si sono aperti oggi in Germania i Mondiali 2023 die l'Italia ha già conquistato importanti risultati. Sono infatti sei gli equipaggi tricolore ad aver raggiunto la semifinale a caccia dei pass olimpici e paralimpici per i Giochi di ...