Can Yaman riabbraccia la famiglia | il tenero scatto

(Di sabato 26 agosto 2023) L’estate per Cannon è ancora terminata. Dopo l’inizio delle riprese della seconda stagione di Viola come il mare, l’attore si è concesso una breve vacanza in Sardegna e poi si è finalmente riunito insieme alla sua, a cui è molto legato. Ecco ilcondiviso dall’interprete. Canè tornato attivo sui suoi social, più di quanto lo fosse già stato nelle ultime settimane. L’attore, infatti, ha condiviso uninsieme alla sua, dopo che ha deciso di andare a trovare sua madre e suo padre in Turchia, dove sono rimasti a vivere anche dopo il trasferimento dell’interprete. Cani suoi cari, foto Ansa – VelvetGossipSi tratta di un’estate abbastanza ...

Pensieroso e bellissimo,si mostra in alcuni nuovi scatti su Instagram e allarma le sue fan. Mentre Francesca Chillemi annuncia di star tornando a lavoro sul set di Viola come il Mare 2 , l'affascinante attore è in ...in questi giorni si trova in Turchia , come testimoniano le ultime foto condivise sui suoi profili social. Terminata la vacanza in Sardegna, l'attore è dovuto rientrare a Istanbul per l'...L'attore turcoha cominciato a partecipare a varie produzioni televisive con uno stipendio mensile ed è arrivato a guadagnare una volta diventato famoso fino a 6.000 euro a puntata. In ...

Can Yaman pensieroso in Turchia, Francesca Chillemi intanto torna sul set di Viola come il Mare 2 ComingSoon.it

Can Yaman ha dovuto interrompere le sue vacanze per tornare in Turchia. Purtroppo un lutto ha colpito lui e la sua famiglia Can Yaman, negli ultimi anni, ha ottenuto un incredibile successo che lo ha ...Can Yaman è tornato in Turchia per un lutto familiare. L'attore è molto vicino ai suoi genitori: ecco cosa sappiamo di loro.