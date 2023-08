Camion | in autostrada spunta uno dei più originali di sempre | Mi chiamano il Capitano

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 26 agosto 2023) In Italia esistono decine di migliaia di appassionati di. Quasi tutti personalizzano il proprio mezzo pesante, in modo da renderlo riconoscibile ovunque. Tra loro, c'è chi si autodefinisce '' e cita un famosissimo producer italiano. Si dice che in futuro le nostre autostrade saranno piene di automobili eche si guidano da soli. In alcune parti del mondo esistono già le auto 'self driving' (a pilota automatico), mentre per ii primi esperimenti non sono stati di grande successo. Nel breve termine, dunque, non c'è il rischio che la categoria deiisti sparisca. È altrettanto vero chemeno persone vogliono svolgere questo mestiere: molte aziende, pur offrendo salari competitivi, non trovano candidati. Una cosa è certa: chi svolge questo mestiere ...