Calendario Liga 2023 oggi | orari 26 agosto | chi gioca | programma | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) Nella serata di ieri è cominciata la terza giornata de La-2024 con gli anticipi tra Las Palmas–Real Sociedad e Celta Vigo–Real Madrid: quest’tre saranno le sfide che si giocheranno per la terza giornata del massimo campionato spagnolo. Alle 19.00 prenderà il via il match tra Cadice e Almeria: entrambe le squadre vogliono ottenere il massimo dei punti dopo le sconfitte rimediate rispettivamente con Barcellona e Real Madrid. Mezz’ora più tardi sarà la volta dell’incontro tra Granada e Maiorca, formazioni che vanno alla caccia del primo successo in questo campionato. La partita più interessante del giorno si svolgerà a partire dalle ore 21.30: il Siviglia di José Luis Mendilibar ospiterà il sorprendente Girona di Michel: gli andalusi hanno avuto un inizio complicato di stagione, perdendo i primi due match del campionato con ...