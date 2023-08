(Di sabato 26 agosto 2023) Ha già preso il via la seconda giornata della-2024 con l’anticipo di ieri sera tra Lipsia e Stoccarda:saranno ben sei le partite che si disputeranno per la tornata numero due del massimo campionato tedesco. Saranno addirittura cinque gli incontri che si svolgeranno in contemporanea a partire dalle ore 15.30: il match più interessante vedrà affrontarsi il Bochum e il Borussia Dortmund: i gialloneri vogliono dare seguito alla vittoria ottenuta per 1-0 sul Colonia, arrivata allo scadere grazie a un gol di Donyell Malen. La squadra di Edin Terzic sfiderà il Bochum, formazione ferma a zero punti in classifica dopo la pesante sconfitta per 5-0 a Stoccarda. Nelle altre sfide del pomeriggio, l’Union Berlino farà visita sul campo del Darmstadt per rimanere a punteggio pieno: la stessa cosa la vorranno fare Friburgo e ...

Già, Coppa di Germania e Champions League . L'annata successiva andò oltre, segnando il ... La data è cerchiata in rosso sul: 16 settembre , per il primo atto della stracittadina ...Una prima giornata ricca di gol e di spettacolo, come di solito accade comunque in Bundesliga. Nel pomeriggio di sabato 19 agosto, la Bundesliga ci ha mostrato un squisito Bayer Leverkusen - Lipsia che ha portato in cascina in totale 5 reti e tantissimi spunti. Alla fine passano i ...Poker dei campioni di Germania nella prima giornata Il Bayern Monaco vince 4 - 0 sul campo del Werder Brema nell'anticipo in Bundesliga per la prima giornata della stagione 2023 - 2024. I campioni di Germania dominano il match sin dall'avvio e sbloccano il risultato al 4' con Sané, che firma la doppietta personale al 90'.

Calendario Bundesliga 2023 oggi: orari 26 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming OA Sport

Schedina da cinque eventi per la seconda giornata di Bundesliga, tutte le big in campo con Over e Goal protagonisti