(Di sabato 26 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – "La situazione è che l'inflazione colpisce di più i redditi bassi. Il carrello della spesa è aumentato a dismisura, così come la benzina che per molti è un costo inevitabile. Battute sul cibo sono fuori luogo. Servono soluzioni. Salario minimo, meno tasse su premi di produttività, incentivo per i rinnovi contrattuali, taglio delle accise". Lo scrive su Twitter il segretario di Azione, Carlo Calenda.

Calenda "Servono il salario minimo e il taglio delle accise" Agenzia ... Italpress

