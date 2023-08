Caldo record addio | l' estate finisce questo weekend? Temperature in diminuzione | grandine | venti e forti temporali in arrivo

15 ago 2023 - Benzina a 2 , 7 euro al litro (self): il prezzoin autostrada a Milano. ... Tema, di cui ... PER QUANTO SOPRA DETTO , SI SPERA CHE CI RICORDEREMO DI TUTTO QUESTO SOPRATTUTTO ...... rivelano disastrose conseguenze nelle campagne, dove si registrano perditedei raccolti: il ... latte e miele per le api, che stremate dal, sono impedite nel lavoro di trasporto di nettare ...Così Edoardo Ferrara: 'Conto alla rovescia per l'anticiclone africano che ha portato'. Con previsto un 'tracollo termico anche di oltre 10 - 15°C'. Nel weekend al Nord sarà già tempesta,...

Nel corso dell'imminente weekend l'anticiclone comincerà a cedere sotto la spinta del flusso perturbato atlantico, intenzionato a scendere di latitudine per raggiungere le ...La lunga e intensa ondata di caldo, iniziata intorno a Ferragosto, ha raggiunto il suo apice nelle scorse ore, facendo registrare diffusamente in pianura e sull'Appennino valori massimi tra 35 e 39 ° ...