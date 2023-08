Calciomercato Milan – Dal Portogallo | “Pronta nuova offerta per Taremi”

Le ultime sul mercato dei rossoneri: il giocatore continua ad essere nel mirino del club, che avrebbe presentato un'offerta ufficialeIldelnon è ancora chiuso. Non è un segreto che Stefano Pioli sia in attesa di un nuovo attaccante, ma i rossoneri dovranno piazzare anche i tanti esuberi, finiti ai margini della ...Tra i vari nomi spiccano quello di Colombo , classe 2002 delche verrebbe ceduto in prestito ... Il Mister parla poi di Kyriakopoulos , arrivato in questa sessione didal Sassuolo. ......tra le squadre che dovrà ancora operare sul mercato sia in entrata che in uscita in queste ultime battute delestivo. Tanti i dossier che sono analizzati costantemente a casa: da ...

Dalla Turchia - Continua il pressing del Fenerbahce per Krunic: offerta da 10 milioni al Milan Milan News

Il Milan a una settimana dalla fine del mercato con la questione numero 9. Ekitike e Taremi restano molto graditi ma troppo cari. Ekitike per l’ingaggio (circa 3,5 milioni, che il Milan dovrebbe ...Il calciomercato del Milan non sembra essere finito qua: Saelemaekers resta in uscita e, oltre al Bologna, un club dalla Spagna si è interessato ...