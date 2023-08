Calciomercato – Lukaku allo scoperto | “Domani a Roma per la firma”

Romelu(LaPresse) -. ItDopo l'apertura al prestito da parte del Chelsea, la Roma ha effettuato un blitz a Londra nella giornata di ieri. L'affare ormai è alle battute finali e a ...Commenta per primo Romeluannuncia il suo arrivo a Roma. Mentre il club giallorosso e il Chelsea stanno limando gli ultimi dettagli negli uffici dei Blues a Londra, il bomber ha parlato al sito belga Laatste Nieuwssenza ...Le due testate riportano infatti un virgolettato dello stesso, presente a un torneo di calcio giovanile a Boom a cui partecipa il figlio Romeo. 'Sono nervoso, domani vado a Roma a firmare' , ...

Roma-Lukaku, incontro in corso con il Chelsea Sky Sport

La conferma arriva dal diretto interessato: Romelu Lukaku al 99% giocherà nella Roma. L'ha ammesso lo stesso attaccante belga a Het Laaste Nieuws: "Sono nervoso. Domani vado a Roma per firmare il ...«Domani volerò a Roma per firmare il contratto. Sono nervoso». Lo ha detto Romelu Lukaku intercettato da hnl.be in occasione del torneo “Boom” dove il figlio ha giocato la sua prima partita con ...