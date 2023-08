Calciomercato LIVE | Vranckx alla Fiorentina | la Lazio cede Napoli | idea Amrabat

A 6 giorni dalla fine delestivo, la Roma sta cercando di regalarsi e di regalare ai propri tifosi il colpo dell'estate. I Friedkin , insieme a Tiago Pinto, sono in questo momento a Londra per trattare con il ...C'è il Bologna sulla strada della Juventus in questo weekend che sarà contraddistinto dalle solite voci di. Del resto mancano solamente pochi giorni alla conclusione ufficiale delle trattative estive e dunque tutte le squadre si stanno dando da fare per riuscire a trovare i tasselli ideali ......"https://video.sky.it/sport//serie - a/video/lukaku - roma -- strategia ... ","postId":"9290ca50 - 8564 - 431f - b17f - 49efc36ab437"}]}' query='{"":true,"...

Roma-Lukaku, oggi l'incontro con il Chelsea Sky Sport

I giallorossi sono al lavoro per portare nella Capitale il gigante belga. Pinto spera di chiudere l'operazione a titolo temporaneo ...Inter, Milan e Juve potrebbero finire per pensare a Kimpembe, in scadenza col Psg. Possibile mega derby in arrivo sul mercato per il 2024 ...