Calciomercato Lazio | ecco cosa manca per l’arrivo di Guendouzi

(Di sabato 26 agosto 2023)entro lunedì?perdel centrocampista in biancoceleste Il ds dellaFabiani ha una base di accordo con, per un contratto di cinque anni a 2,5 milioni,. Sulle cifre ci sono piccole distanze colmabili e si lavora per trovare l’accordo con il Marsiglia. Il club biancoceleste ha offerto 18 milioni, bonus compresi (13 più 5). Era la valutazione fatta dall’OM, ma chiede 15 milioni di base fissa più 3 di bonus. Lotito si sarebbe convinto a chiudere il prestito con obbligo di riscatto. Il weekend sarà decisivo, lunedì può essere il giorno giusto per la svolta.

Se come detto la trattativa con l'Union Berlino non è arrivata alla definizione , non si è ancora infatti arrivati all'intesa definitiva, resta bloccata anche la pista, che al al momento sta ...Pur di tornare alla, Felipe aveva detto si al taglio dell'ingaggio che aveva con il West Ham, accettando uno stipendio da 2,5 milioni annui. Il rinnovo dovrebbe garantirgli un ritocco dell'...Commenta per primo Per assicurarsi Guendouzi, ladeve mettere mano alle cessioni. Secondo Il Messaggero, i principali partenti sarebbero Marcos Antonio, Fares e Basic. Per il brasiliano, Lotito pensa di incassare tra i 6 e gli 8 milioni. PAOK, ...

La vittoria in rimonta sulla Lazio ed il mercato che continua a dare qualità ai ... Gara che cade nel bel mezzo di un calciomercato più che mai in fermento: "Siamo professionisti - continua, ed è una ...Il futuro di Leonardo Bonucci è ancora tutto da scrivere, con l'unica certezza che al momento riguarda la marginalità dalla rosa della Juventus.