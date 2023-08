Calciomercato | Inter Ecco Sanchez | Correa saluta

(Di sabato 26 agosto 2023) Il cileno torna in nerazzurro, l'argentino va a Marsiglia MILANO - Alexis Alejandrotorna a vestire la maglia dell'. Lo comunica la società nerazzurra in una nota. L'attaccante cileno ha ...

Commenta per primo L'Arsenal sta chiudendo la cessione di Folarin Balogun per una cifra record. Cercato anche dall'in estate, l'attaccante tornerà in Francia dove il Monaco è pronto a investire 45 milioni di euro - bonus compresi - per superare la concorrenza. Si tratta di un incasso da record per i Gunners.Lukaku lo scorso anno ha percepito dall'un ingaggio da 8.5 milioni di euro, che grazie al Decreto Crescita potrebbe rivelarsi più leggero per le casse della Roma. Già in giornata Friedkin e ...La prima volta all'è stata nel 2019, e con la maglia nerazzurra Sanchez ha collezionato 109 presenze, 20 gol e 3 trofei. Nella passata stagione il cileno ha vestito la maglia del Marsiglia: 44 ...

Il cileno torna in nerazzurro, l'argentino va a Marsiglia MILANO (ITALPRESS) - Alexis Alejandro Sanchez torna a vestire la maglia dell'Inter.A lungo accostato ai rossoneri ma anche all’Inter per rimpiazzare il mancato ritorno di Lukaku ... al Monaco per una cifra intorno ai 30 milioni più 10 di bonus. The post Calciomercato Milan: Balogun ...