Calciomercato | Celta Ufficiale la cessione di Veiga all' Al Ahli

Lo spagnolo vola in Arabia Saudita dopo aver trattato a lungo col Napoli. NAPOLI - "IlVigo e l'Al Ahli hanno raggiunto oggi un accordo per il trasferimento del centrocampista Gabri ...Rudi Garcia (LaPresse) -.itAdesso è ufficiale, Gabri Veiga, ad un passo dall'...'Gabri Vega inizia una nuova tappa sportiva all'Al Ahli - si legge sui canali delVigo - . Sarai ...Commenta per primo Gabri Veiga è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Al - Ahli. A comunicarlo è ilVigo, che saluta attraverso i propri canali social il talento classe 2002, cresciuto proprio nel vivaio della società galiziana ed esploso in prima squadra nella passata stagione, quando ha ...

