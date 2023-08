Calcio | Serie A | Colpani trascina il Monza e supera l’Empoli Il Frosinone si regala un +3 a sorpresa contro l’Atalanta

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) Nel tardo pomeriggio di oggi, a partire dalle 18.30, si sono affrontate quattro squadre diA. Si è infatti potuto assistere a due partite in grado dire tante e forti emozioni. Ildi Raffaele Palladino ha gareggiatodi Paolo Zanetti ed è riuscito a imporsi per 2-0 grazie alla doppietta di Andrea, letteralmente on fire. Ainvece, ildi Eusebio Di Francesco, ha fatto fuoridi Gian Piero Gasperini: decisivo il 2-1 finale. Ma ecco di seguito il racconto dei match.A: I RACCONTI DELLE GARE-EMPOLI La prima occasione della partita è per ilcon Ciurria e un tiro non troppo potente ...