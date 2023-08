Calcio | Allegri | ' offerta araba? Non ho nessun rimpianto'

"Non ho nessun rimpianto sull'Arabia, quando sono tornato ho firmato un contratto di quattro anni con la Juventus": così Massimilianotorna a commentare le voci di qualche settimana fa sulle voci che lo volevano nel campionato saudita. "La soddisfazione maggiore sarà lasciare una Juve che possa lottare per vincere quando ...Su Kean "non è mai stato fuori rosa, - precisa- ha avuto un ritardo che può capitare e abbiamo fatto beneficenza ma domani c'è e sta bene dopo la ricaduta a seguito di una botta". . 26 ...Massimilianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della seconda giornata di campionato. L'allenatore ha anche risposto ad alcune domande su Romelu Lukaku , grande obiettivo del mercato bianconero e ...

Juve-Bologna, Allegri: "Mercato Resteremo questi. Pogba sta meglio, forfeit Szczesny" La Gazzetta dello Sport

Vincere per dar seguito alle buone sensazioni della sfida contro l'Udinese: questo è l'obiettivo della Juventus in vista della 2ª giornata di Serie A, in cui all'Allianz Stadium ospiterà il Bologna di ...Pogba "sta meglio, ha fatto una buona settimana di allenamento ed è andato bene anche mercoledì in una seduta molto intensa: domani sarà a completa disposizione e potrà essere utilizzato": il tecnico ...