Caivano | la mamma di una delle due bambine violentate | «Mi sento morire | fuggiremo da questo inferno»

(Di sabato 26 agosto 2023) «Inmomento voglio solo due cose: che mia figlia torni da me, perché non sopporto la sua mancanza. E poi chiedo giustizia: chi ha fatto tuttomale paghi le sue colpe e non...

A parlare è Mimma Guardato , ladi Fortuna Loffredo, uccisa a sei anni perché si era ... per primo, concentrò i riflettori della cronaca nazionale sul Parco Verde di, dove il mese scorso ...La testimonianza della madre di una delle ragazze di tredici anni vittime di un brutale episodio di violenza da parte di un gruppo, avvenuto nel Parco Verde di. Attualmente, queste giovani si trovano ospitate in una casa famiglia. 'Lei è la mia vita. Da parte mia non è mai mancata alcuna attenzione , ho sempre avuto lo scrupolo anche di controllare ...Ormai però la donna è consapevole che per lei e la sua famiglia non è facile restare a: "Io ... laracconta che la figlia "piangendo ci ha raccontato tutto quello che abbiamo denunciato ...

