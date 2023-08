Cagliari-Inter | Inzaghi inizia a pensare | cambi in attacco? Le ultime ? Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 26 agosto 2023)si avvicina e Simonealla probabile formazione da schierare in campo: dopo l’arrivo di Sanchez puòare qualcosa in? Le novità. IDEE ? Simonealla probabile formazione da schierare in campo contro il. Anche dopo l’arrivo di Alexis Sanchez però le gerarchie non dovrebberoare. La coppia offensiva dovrebbe essere comunque formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. PROBABILE FORMAZIONE(3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.-News -notizie e ...