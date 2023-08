(Di sabato 26 agosto 2023) Tutto sull’ultima giornata diche ha visto l’esordio di Robincon la maglia delRobininizia benissimo la sua avventura al. L’esterno tedesco, nella seconda giornata attualmente in corso, ha messo a segno una doppietta nel primo tempo che hanno indirizzato il match sull’1-3 contro il Darmstadt. Il primo gol è arrivato con una botta al limite diche ha fatto stampare la palla alla sinistra del portiere avversario. Dopo essere rimasti in 10, è toccato sempre al laterale tedesco riportare avanti: questa volta di testa.

Tutto sull'ultima giornata diche ha visto l'esordio di Robin Gosens con la maglia dell'Union Berlino Robin Gosens inizia benissimo la sua avventura all'Union Berlino. L'esterno tedesco, nella seconda giornata ...... Serie BKT e Serie C al completo fino alla stagione 2024/25, il calcio europeo con le migliori partite di Premier League,e Ligue 1; Serie TV , produzioni originali, documentari,per ...Maggio è il mese in cui la corsa allaè entrata definitivamente nel vivo ma è anche il mese in cui si è disputato il Giro d'Italia. Pronti via ed è subito Remco Evenepoel: il belga, ...

Bundesliga, show di Gosens all'esordio con l'Union Berlino Calcio News 24

Blog Calciomercato.com: Per la Vuelta che sta per iniziare... Il 27 maggio rischia di essere una data che entrerà nella storia della Bundesliga, il massimo campionato di ...BERLINO - Inizia con un poker ai danni del Mainz la nuova stagione di Bundesliga dell' Union Berlino. Vittoria per 4-1 per l a formazione di Fischer, con il debutto dell'ex Inter Gosens nella ripresa.